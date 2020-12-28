В Первомайском районе Владивостока загорелся автомобиль, припаркованный рядом с продуктовым магазином. Встревоженные очевидцы начали звонить в МЧС. Брандмейстеры прибыли по указанному адресу спустя 8 минут, к их приезду машина уже была полностью объята огнем.ЧП произошло в районе дома №7 на улице Марины Расковой. Тревожный вызов в пожарную часть поступил в 19:10. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожар удалось локализовать в 19:23, а полностью ликвидировать в 19:48.В тушении участвовали 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на близлежащую постройку. Обошлось без пострадавших.Напомним, недавно на глазах у очевидцев сгорела машина на популярном ранке «Зеленый угол». Пользователи сети, как и в этот раз предположили, что причина пожара в неисправной сигнализации или проводке.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14