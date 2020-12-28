Массовое столкновение машин случилась на низководном мосту в выходные. Участниками происшествия на объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл стали минимум 3 автомобиля. Разбитые транспортные средства заняли обе полосы, поэтому движение на какое-то время оказалось полностью заблокировано.Сейчас информация о происшествии уточняется. Во всех подробностях предстоит разобраться полиции. Многие пользователи сети предположили, что виновником ДТП стал водитель такси. Но по словам автолюбителей, мужчина подъехал к месту столкновения позже.«Там же 90 ограничение. Как там можно биться?», «Водятлы. Перепад температур, где вас учили ездить?», – комментируют пользователи сети.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14