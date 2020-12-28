Движение по мосту через реку Мельгуновку открыто в Ханкайском округе Приморья. Как сообщают представители АО «Примавтодор», общая длина моста — 560 метров, сооружение включает 17 пролетов по 33 метра. Суммарная протяженность подходов к нему — 2,3 километра.До момента сдачи новой конструкции в эксплуатацию водителям приходилось пользоваться объездной дорогой, что удлиняло путь на 50 километров.— Уложили более 8,5 тысячи тонн асфальта, привели в порядок откосы и земельное полотно, само русло. Устроена зона отдыха, эстакада для технического обслуживания грузовых и легковых автомобилей. Установлены скамейки и мусорные контейнеры, знаки, сигнальные столбы, нанесена разметка. Мост рассчитан на нагрузку практически до 100 тонн, — рассказал гендиректор «Примавтодора» Алексей Ширшов.Как отмечает пресс-служба правительства Приморья, мост через реку Мельгуновку вошел в 10 новых мостов, по которым в этом году открыли движение в крае.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14