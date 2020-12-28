Общее количество жителей Приморья, заразившихся с начала пандемии вирусом COVID-19, на сегодня достигло 28573 человек. По данным из официальных источников за минувшие сутки в крае выявлено еще 240 новых инфицированных.За тот же промежуток времени медики признали выздоровевшими от новой болезни 89 приморцев. Всего в регионе сумели выздороветь 20260 человек.Сообщается о том, что со вчерашнего дня от коронавируса в Приморье скончались еще пять человек. Всего в крае от этой болезни умерли 363 человека.Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14