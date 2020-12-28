25 декабря 2020 года, Врангель, Приморский край. В АО «Восточный Порт» состоялось ежегодное торжественное собрание, посвящённое присвоению почетного звания «Ветеран морского порта «Восточный Порт» 23-м работникам предприятия. Также за многолетний и добросовестный труд шестеро самых достойных сотрудников стивидорной компании получили медали и благодарности Министра транспорта Российской Федерации.Правительственными медалями «За строительство транспортных объектов» награждены: управляющий директор предприятия Вадим Байбак и начальник специализированного угольного комплекса (ППК-3) Сергей Кузовов. Ещё четверо специалистов стивидорной компании получили благодарности Министра транспорта РФ Виталия Савельева. Вадим Байбак вручил работникам Порта медали, благодарности, почетные знаки, удостоверения и подарки, отметив значительный вклад каждого в работу предприятия.– Дорогие друзья! Каждый из вас посвятил работе в «Восточном Порту» значительную часть своей жизни. Благодаря вашему добросовестному труду, сейчас «Восточный Порт» — мощная и высокотехнологичная производственная компания, одна из лучших в России. Мы гордимся вашими достижениями и благодарим за высокий профессионализм и преданность предприятию, — обратился к ветеранам Вадим Байбак.Благодарностью Министра транспорта РФ 25 декабря отмечены:1. Данилова Надежда Владимировна, стивидор-начальник смены универсального перегрузочного комплекса2. Ченцов Владимир Юрьевич, стивидор-начальник смены специализированного угольного комплекса3. Литвинов Андрей Борисович, капитан морского буксира «Александр Козицын»4. Заносовская Светлана Петровна, начальник ведомственной службы пожарной охраны и режимаЧествование ветеранов порта в преддверии новогодних праздников стало для АО «Восточный Порт» доброй традицией. Положение о почетном звании «Ветеран морского порта «Восточный Порт» было издано более 20 лет назад – в июне 1999 года. Это звание присваивается женщинам, проработавшим на предприятии 20 лет, мужчинам – 25 лет.Сегодня ветеранами «Восточного Порта» официально стали:1. Котляров Валерий Александрович, докер-механизатор специализированного угольного комплекса2. Лопатин Дмитрий Олегович, докер-механизатор специализированного угольного комплекса3. Стурза Вадим Викторович, стивидор специализированного угольного комплекса4. Штиенко Александр Николаевич, стивидор специализированного угольного комплекса5. Кузавкова Оксана Владимировна, машинист по стирке спецодежды специализированного угольного комплекса6. Фролкина Светлана Николаевна, машинист топливоподачи специализированного угольного комплекса7. Горев Роман Николаевич, докер-механизатор специализированного угольного комплекса8. Кокорин Александр Сергеевич, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса9. Лысяков Николай Николаевич, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса10. Макаренко Александр Иванович, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений универсального перегрузочного комплекса11. Александров Дмитрий Михайлович, слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям универсального перегрузочного комплекса12. Бойко Максим Леонидович, докер-механизатор универсального перегрузочного комплекса13. Ширеев Валерий Ахметович, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин универсального перегрузочного комплекса14. Куроленко Олег Владимирович, старший помощник капитана Портового флота15. Озеров Иван Васильевич, старший моторист-матрос 1 класса Портового флота16. Романов Виктор Юрьевич, водитель пожарной машины ВСПОиР17. Лыдина Людмила Михайловна, табельщик-делопроизводитель ВСПОиР18. Мазуренко Лариса Николаевна, заместитель начальника по хозчасти ВСПОиР19. Хованская Татьяна Александровна, кассир Культурно-оздоровительного центра «Шепалово»20. Тян Аркадий Михайлович, начальник ремонтно-механического участка21. Цибулько Сергей Петрович, слесарь-ремонтник ремонтно-механического участка22. Казанцев Сергей Ильич, токарь ремонтно-механического участка23. Шишкин Алексей Александрович, электрогазосварщик ремонтно-механического участка