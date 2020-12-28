Вмешательство прокуратуры в городе Артеме помогло работникам ликвидированного предприятия получить свой расчет по зарплате.Надзорное ведомство проверило соблюдение трудовых прав в организации, разводившей птицу и торговавшей продуктами из ее мяса. Было установлено, что компания не выплатила 20 работникам, уволенным из-за ликвидации юридического лица, зарплаты и выходные пособия на общую сумму свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.Руководителя предприятия привлекли к административной ответственности за невыплату в установленный срок заработной платы. Теперь, благодаря прокуратуре, права работников восстановлены и долги им отданы в полном объеме.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14