Представители мэрии Владивостока прокомментировали инцидент, который произошел с подключенной в минувшую субботу, 26 декабря, объемной надписью «Добро пожаловать во Владивосток». Очень скоро часть букв нового 3D объекта перестала светиться.\\"...специалисты восстановили подсветку. По результатам проверки стало понятно, что это последствия вандальных действий — перебили кабель питания подсветки слова \\"Владивосток\\", — сообщила пресс-служба администрации города.Напомним, надпись встречает жителей и гостей краевого центра на улице Маковского, между остановками общественного транспорта «Амурский залив» и «Санаторная». На саму конструкцию и ее установку из бюджета было истрачено 1,25 миллиона рублей.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14