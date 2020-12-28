Администрация столицы Приморья дала разъяснения по работе детских садов в последний день уходящего года.«Муниципальные детские сады Владивостока 31 декабря работать не будут. Рабочим днем в дошкольных учреждениях была суббота, 26 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.Напомним, 24 декабря, губернатор края Олег Кожемяко подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 26 декабря для сотрудников исполнительной власти, правительства и аппарата губернатора, госслужащих, а также работников, замещающих должности, не являющихся должностями государственных гражданских служащих Приморья.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14