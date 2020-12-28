Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае в связи с вторжением арктической холодной воздушной массы на территорию региона. По данным Примгидромета, похолодание произойдет в период 29 декабря 2020 — 2 января 2021 года.Местами в центральных, западных и южных районах края ожидается период аномально-холодной погоды, когда среднесуточные температуры воздуха будут на 7 и более градусов ниже климатической нормы для этого времени года.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14