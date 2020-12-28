Сотрудники полиции и следственные органы проводят проверку по смертельному отравлению угарным газом двух жителей Владивостока. По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, тела мужчины и женщины были обнаружены в конце декабря в двухэтажном коттедже на берегу бухты Лазурной (Шамора).Медики, прибывшие на место происшествия, помочь семейной паре уже не могли. По предварительной версии следствия, причиной смерти стало отравление угарным газом от работающего для обогрева коттеджа генератора.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14