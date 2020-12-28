Единороссы - депутат Думы Владивостока Евгений Тесленко и глава городской партийной организации, краевой парламентарии Александр Щербаков - поздравили с наступающим Новым годом и вручали 35 теплых курток и шапок, а также бытовую технику медикам амбулаторно-инфекционного центра КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1» (Уткинская, 7). В состав учреждения, которое осуществляют лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией, входят три медицинских организации.Оказание поддержки медицинскому персоналу депутаты-единороссы осуществляют в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения Приморского края. Совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» сформирован список потребностей, которые помогут сделать меры поддержки медиков исчерпывающими. Накануне в инфекционные больницы Владивостока уже передавали 34 теплые куртки согревающие пояса из 242 закупленных, а также сладкие подарки и фрукты врачам выездных бригад больницы №3 и «Владивостокской клинической больнице № 4».По словам депутата Законодательного Собрания Приморского края Александра Щербакова, оказывать помощь - это долг в отношении тех, кто спасает жизни и находится на переднем рубеже борьбы с коронавирусом.«Сегодня мы доставили 35 теплых курток и зимних шапок для мобильных бригад, работающих на выезде. Передали несколько холодильников, микроволновок и чайников, приобретенных на средства фонда, созданного фракцией «Единая Россия» в краевом парламенте. Средства предоставили председатель краевого парламента Александр Ролик, депутат Законодательного Собрания Валентин Шуматов, Евгений Тесленко, а также глава спасских единороссов Алексей Сысоев. Бытовая техника в течение новогодних дней будет доставлена врачам, чьи будни проходят в «красных зонах». В Московской области были закуплены 242 спецкуртки, в Лесозаводске - пошиты теплые шапки. В преддверии Нового года мы уже посетили ковидные госпитали Владивостока, поликлинику поселка Трудового и передали подарки от Партии. Для нас очень важно, чтобы медики могли полностью отдавать себя выполнению своего служебного долга и ни в чем не чувствовали недостатка», - рассказал Александр Щербаков.По словам главврача поликлиники №1 Ольги Перовой, одномоментное массовое поступление больных потребовало перестроить работу учреждения и мобилизоваться. В поликлинике завершается ремонт, купленная единороссами для оснащения комнат отдыха техника помогает восстановить силы в перерыв, а подаренная спецодежда – преобразиться.«Врачи поликлиник, в отличие от медиков «скорых» на спецодежду расчитывать не могли. Мы оценили подарок от «Единой России» - зимние шапки и куртки теплые, красивые, возможна их санобработка. Это приятные для нас моменты: видим, что люди думают о нас и помнят о нашей нагрузке и ответственности», - рассказала главврач.Стоит отметить, что поддержка медицинских работников продолжается партией в течение всего периода пандемии. По поручению секретаря Приморского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Олега Кожемяко члены фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании и Думе г. Владивостока создали фонд поддержки медиков, из средств которого осуществляется мониторинг потребностей и доставляется необходимая помощь врачам.