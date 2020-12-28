Посетители почтового отделения №90 (ул. Верхнепортовая, 2) во Владивостоке могут познакомиться с новогодними открытками и макетами разных лет из архива Почты России, начиная с 1900 года.Новогодняя выставка рассказывает о традициях встречи Нового года в России. Например, на открытках советского периода Дед Мороз активно участвует в жизни советского народа: он — железнодорожник на БАМе, летает в космос, плавит металл, работает на ЭВМ, развозит почту. Новогодние открытки 1900 годов в основном рельефные с позолотой. Тогда встреча Нового года ассоциировалась не только с курантами, колоколами и ветками остролиста с яркими ягодами, которым традиционно украшали дома на праздники, но и с подковами на счастье, магической омелой и четырёхлистным клевером на счастье. Интересно, что частым атрибутом в новогодних поздравлениях являлись ранние весенние цветы: фиалки символизировали возвращение весны и надежд, розы - символ бесконечности, любви и красоты жизни, а незабудки - символ верности и настоящей любви.Выставка доступна всем клиентам Почты России и продлится до следующего года.