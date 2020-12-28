Бесплатный каток для жителей и гостей Владивостока откроется в ближайшие дни в парке Минного городка. Обустройство ледовой площадки подходит к завершению.В минувшее воскресенье парк посетил мэр города Олег Гуменюк. Он осмотрел уже сделанные работы по благоустройству, обсудил со специалистами продолжение действий по реконструкции зоны отдыха. Как сообщает пресс-служба администрации города, в 2020 году в парке отремонтировали основную дорогу, лестницы, тротуары, систему ливневой канализации, установили новые лавочки и урны.Во время визита в Мингородок с главой города пообщались представители общественной организации «Твой ЗОЖ», которые регулярно проводят в парке оздоровительные занятия.«Мы очень рады, что парк Минного городка начали восстанавливать. Чего стоят только новые лестницы и отремонтированные дорожки. Это же просто прекрасно. Теперь гулять и заниматься здесь спортом стало комфортно», — выразили свое мнение поклонники здорового образа жизни.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14