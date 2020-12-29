Погода в Приморском крае находится во власти гребня антициклона. Отсюда в регионе преимущественно без осадков. По данным портала «Примпогода», дневные температуры воздуха в пределах -9 -20 градусов. Ветер западный, северо-западный умеренный.Во Владивостоке сегодня переменная облачность и без осадков. Днем температуры воздуха будут варьироваться от -14 -16 градусов. Ветер северо-западный, северный умеренный до сильного.Переменная облачность прогнозируется в Уссурийске. В городе без осадков. Утром -22 -24 градуса, днем -13 -15 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный, во второй половине до сильного.В Находке переменная облачность и без осадков. Днем -8 -10 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный.