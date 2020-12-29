Ох, уж этот Новый год. Праздник, который и без того предполагает большие затраты, а тут еще и цены повышают. Притом так жестоко. Жители Владивостока рассчитывали на то, что их такое не настигнет, но нет. Уже есть доказательства. В сети появились снимки, цифры на которых крайне не радуют.Так, например, в продуктовой сети, расположенной на Светланской, за два килограмма цветной капусты пришлось отдать почти 700 рублей. Есть еще один снимок. Не менее удручающий. На нем также чек из продуктового. Согласно нему, за 350 граммов черешни человек отдал почти 1400 рублей. То есть килограмм ягоды стоит теперь больше 4000 рублей. Тариф «Новогодний» в действии.Пользователи сети надеются на то, что не все магазины присоединятся к такой акции. Или же будут в цифрах поскромнее.