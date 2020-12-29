Представители управления транспорта Владивостока сообщили, что сегодня, 29 декабря, планируется выпустить на линию праздничный трамвай. В его салоне встречать и поздравлять с Новым годом пассажиров будут Дед Мороз и Снегурочка.А вчера в городе работал праздничный автобус. Как сообщила пресс-служба администрации города, артисты вокальной группы «Улыбка» дома культуры «Традиции и современность» встречали поздравлениями тех, кто решил воспользоваться автобусом № 98д.Артисты не только желали пассажирам отличного новогоднего настроения, но и дарили популярные песни. Концерт в автобусе продлился два часа — ровно столько времени необходимо автобусу, чтобы сделать один круг по своему маршруту.Празднично оформлен в эти дни также фуникулер города. Его не только украсили новогодней иллюминацией, но и сделали новую вывеску на верхней площадке «горного трамвая».К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14