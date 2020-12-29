По заверению администрации Владивостока, в наступающем 2021 году в городе продолжится создание новых общественных благоустроенных пространств. Такие территории появятся по адресам, которые были выбираны городскими властями по итогам открытого голосования с помощью Интернет.Обсуждение того, как лучше обустроить выбранные объекты продолжается и жители столицы Приморья могут принять в этом участие.«Мы просим горожан заполнить анкеты, которые помогут проанализировать запросы, выявить особенности территории и познакомиться поближе с будущими пользователями этих общественных территорий», — рассказали представители Дирекции общественных пространств города.По данным Дирекции, которая и будет заниматься благоустройством, сейчас ведутся работы по подсчету необходимых затрат. Так, пять-семь скверов будут реализованы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Два сквера будут благоустраиваться по региональной программе «1000 дворов».Сейчас всех, неравнодушных к судьбе Владивостока людей, просят пройти опрос по благоустройству территорий:— сквер Комсомольцев;— набережная в районе Татарской, 38;— набережная в районе станции Вторая Речка;— пляж и экотропа в поселке Экипажный;— сквер на Давыдова;— сквер на Ильичева;— общественная территория на сопке Бурачка;— набережная Моргородка.Среди перспективных проектов мэрии на период 2021-2023 годов обустройство пяти общественных территорий: парк Минного городка, велосипедный маршрут на Русском острове, набережная Спортивной гавани, набережная бухты Аякс и пляж на мысе Ахлестышева, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14