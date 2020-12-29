В Приморье дорожные строители АО «СПЕЦСУ» начали разбирать мост на 86-м километре трассы Артем-Находка. После того, как старая конструкция будет демонтирована, на этом месте начнется сооружение новой мостовой переправы. Длина нового объекта составит 24,5 метра.Параллельно работы ведутся на строительстве мостов на 89-ом, 91-ом, 95-ом километрах трассы Артем-Находка. Около моста на 89-м километре в ближайшее время начнется обустройство временного объезда. На других объектах объезды уже созданы.По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства края, в этом году помимо строительства на «находкинской» трассе четырех мостовых переходов, началось сооружение еще семи мостов общей протяженностью участков реконструкции почти 12 километров. Большинство из них будет сдано в 2021 году.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14