МТС Медиа сообщает об эксклюзивном онлайн-показе церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.2 января в 21:20 онлайн-кинотеатр МТС ТВ покажет юбилейную, 25-ю Церемонию вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». Одновременно церемония будет транслироваться на Первом канале.Среди лауреатов премии наиболее популярные артисты 2020 года: Полина Гагарина, Дима Билан, Николай Басков, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Артур Пирожков, Ёлка, Artik & Asti, Владимир Пресняков, Валерия, Emin, Ани Лорак, Иракли, Lika Star, Ирина Дубцова, Слава, Filatov & Karas, Burito, Юлианна Караулова, Макс Барских, «Руки Вверх!», Артём Качер и многие другие. Также для зрителей выступят Григорий Лепс, Елена Север, Vlade Kay, ЮрКисс и Люся Чеботина, а также группа «Земляне». Ведущими церемонии стали Иван Ургант и Сергей Светлаков.Награды победителям вручали не менее именитые деятели шоу-бизнеса, среди которых Иосиф Пригожин, Марина Федункив, Регина Тодоренко и Арман Давлетяров. Премию также посетили звездные гости, в том числе Юлия Савичева, Митя Фомин, Маша Вебер, Алёна Водонаева, Яна Кошкина, Михаил Еремеев, Елена Борщёва и другие.Кроме официальной части церемонии награждения исполнителей главных хитов 2020 года с красочными номерами, самым современным световым оборудованием и декорациями, также будет показано и закулисье Премии с теплыми поздравлениями зрителей с наступающим праздником.Не пропустите главную новогоднюю церемонию на Первом канале и в онлайн-кинотеатре МТС ТВ: https://mtstv.mts.ru/.