Второй амбулаторный инфекционный центр (АИЦ) заработал в приморском городе Артеме. Медучреждение, которое является структурным подразделением городской больницы № 2, расположилось по адресу: улица Кирова, 31. Врачи принимают пациентов в будни с 8 до 20 часов. При себе нужно иметь паспорт и полис.Как и другие АИЦ края центр будет принимать только для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний, в том числе симптоматикой новой коронавирусной инфекции. Людей с другими жалобами принимают в плановом режиме в поликлиниках города.— В новом центре работает кабинет ЭКГ на случай, если пациенту необходимо провести обследование. Прием ведут четыре терапевта, — сообщила главврач Артемовской городской больницы № 2 Ирина Васильева.Сейчас в Приморье работает 14 амбулаторных инфекционных центров. 31 декабря они будут работать с 8 до 20 часов (в том числе круглосуточные). С 1 по 10 января — ежедневно по расписанию.Круглосуточная горячая линия министерства здравоохранения Приморского края: 8 (423) 260-50-98.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14