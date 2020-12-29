Страшная авария разыгралась на приморской трассе в ночь на 29 декабря. Водитель микроавтобуса то ли заснул за рулем, то ли просто отвлекся, это предстоит выяснить полицейским. Авто на всем ходу протаранило груженый тягач, припаркованный на обочине.Смертельное столкновение произошло в Михайловском районе Приморья недалеко от села Осиновка. Судя по повреждениям микроавтобуса, который буквально разорвало в клочья, скорость была высокой. По предварительной информации, водитель погиб на месте, пассажира в срочном порядке госпитализировали.В социальных сетях разгорелся спор по поводу происшествия.«А теперь вопрос, уважаемые знатоки. С какой скоростью нужно было лететь на тот свет, чтобы так разложить автобус?», «Да как они умудряются на ровном месте с широкой дорогой и обочиной так влетать?», «Не дай вам бог узнать как. А все очень просто – стоял большегруз без габаритных огней, при этом ехала встречка, просто ослепила. Вот итог», «Почему тягач там припарковался и стоял?! Достали уже везде эти фуры. У нас весь Эгершельд в этих парковщиках постоянно, когда их начнут штрафовать?», – отмечают подписчики популярного автомобильного паблика Приморья.Во всех подробностях роковой поездки будут разбираться специалисты.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14