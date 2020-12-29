В Приморском крае 19,5 тысяч жителей подписались на периодические издания во время зимней акции на подписку. С 3 по 20 декабря, в дни действия скидок, тираж выписанных изданий составил 30,5 тысяч экземпляров, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.«Впервые в этом году для удобства наших клиентов Почта России совместно с издательствами существенно увеличили срок действия скидок на подписку. Постоянные читатели смогли оформить свои любимые издания со значительной скидкой», – отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Наталья Чековитова.Почта России рассматривает доставку газет и журналов как социально значимое направление работы, поэтому в дни акции дополнительно к скидкам издательств снизила цену на 1700 изданий – скидки достигали 30%. Кроме этого, в этом году расширен перечень региональных изданий, доступных для онлайн подписки – читатели оформляли подписку на большинство изданий в привычной обстановке в мобильном приложении Почты России или с помощью персонального компьютера на сайте компании podpiska.pochta.ru.Отметим, подписная кампания продолжается. Для обеспечения адресной помощи детям и одиноким пожилым людям, проживающим в социальных учреждениях, Почта России организовала благотворительную подписку. В торговых центрах Калина Молл (ул. Калинина, 8), Седанка Сити (ул. Полетаева, 6Д) и в почтовом отделении 690090 (ул. Верхнепортовая, 2) установили праздничные инсталляции благотворительной акции «Дерево Добра». Все желающие могут снять с елочки оранжевые свитки-квитанции на газеты и журналы, и оформить подарок детским социальным учреждениям и домам ветеранов. Все участники акции получают уникальную рождественскую открытку, а также смогут продлить благотворительную акцию в социальных сетях, сделав памятное фото в новогодней фотозоне с хэштегом #ДЕРЕВОДОБРА.