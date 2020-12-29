Праздничные дни люди стараются каким-то образом отмечать и в местах лишения свободы. В этом им пытаются помочь их родственники и знакомые, передавая посылки с вещами и продуктами. Однако среди подарков при досмотре сотрудники нередко обнаруживают различные запрещенные на территории исправительных учреждений предметы.В СИЗО-2 в качестве благотворительного пожертвования от некоего гражданина для одного из обвиняемых был доставлен холодильник. Его, конечно же, тщательно досмотрели сотрудники учреждения. Под крышкой морозильного устройства были обнаружены девять мобильных телефонов и 48 сим-карт, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.Запрещенные предметы, естественно, были изъяты, а по факту попытки их передачи предстоит разобраться компетентным органам.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14