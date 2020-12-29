Житель Владивостока сообщил в полицию Первомайского района об угоне его машины. Автомобиль мужчина припарковал ночью на придомовой территории на улице Сахалинская. Пропажу владелец обнаружил утром следующего дня. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.До этого стражам порядка уже поступали аналогичные заявления от жителей района: угоняли автомашины, не оборудованные охранной сигнализацией. Большей частью эти авто были 1995 года выпуска и старше.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в угонах — 16-летнего местного жителя. Подросток вскрывал иномарки, катался на них один или с друзьями, а когда заканчивалось топливо, бросал автомобили. На его счету оказалось восемь угонов и три кражи из автотранспорта.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и по части 2 статьи 158 «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».Детские «забавы» могут обернуться совсем не детским наказанием, подчеркивает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку. За неправомерное завладение машиной уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста. Максимальное наказание, которое может получить юный угонщик по каждой из статей — лишение свободы на пять лет.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14