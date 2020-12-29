В неприятной ситуации на Народном проспекте во Владивостоке в этот раз оказался водитель такси. Автомобиль попросту завис на лестнице и многие пользователи сети сразу принялись обсуждать манеру езды извозчика известной таксомоторной компании. Но, как уверяют местные жители, пострадавший далеко не первый, кто угодил в импровизированную западню.Напомним, чуть больше недели назад в Ленинском районе Владивостока открылся гипермаркет популярной торговой сети. Жители города устроили настоящее столпотворение во время открытия. Прошло чуть больше недели, а в разных пабликах уже появились сообщения от обеспокоенных горожан, которые уверяют, что автомобилисты то и дело зависают над лестницей, о существовании которой многие попросту не знают. По словам очевидцев, лестничный проход для пешеходов так сразу и не разглядишь.«Он уже не первый, обозначили бы, что проход для пешеходов, уже несколько машин там повисло», «Там дурацкое место. С дороги поворот и лестница, зачем?», «Когда едешь со стороны 3-ей Рабочей, есть поворот с дороги и сразу резко лестница. Им надо было какой-то газон сделать или забор, чтобы машины туда не ехали . Сейчас постоянно там будут авто летать,» «Время бесплатного ожидания прошло», – делятся мнениями в сети горожане.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14