Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор местному предпринимателю по уголовному делу об «обналичке».С 2016 по 2019 годы махинатор под видом ввоза автомобилей из Японии занимался обналичиванием денег через счета своей компании. Он заключал договоры на оказание услуг, которые фактически не выполнялись. Полученные деньги обналичивались и передавались клиентам. За «работу» он взимал комиссию — 4% от суммы операции.От этих финансовых афер гражданин получил преступный доход на сумму более 7 миллионов рублей.Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере». С учетом признания вины и смягчающих обстоятельств, осужденный отделался штрафом в 250 тысяч рублей.Когда приговор вступит в законную силу, прокуратура района решит вопрос о предъявлении в суд иска о взыскании в пользу государства незаконно извлеченного дохода.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14