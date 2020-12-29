Депутаты Законодательного Собрания от \\"Единой России\\" Александр Ролик, Александр Щербаков и Валентин Шуматов поздравили сотрудников детского инфекционного отделения Владивостокской клинической больницы № 2 с наступающим Новым годом.Начало января большинство специалистов учреждения, работающих с больными ковидом, проведут на рабочем посту. Врачи инфекционисты всегда трудились с высокой самоотдачей, а сегодня работают в чрезвычайно сложных условиях, на переднем крае борьбы с новой инфекцией.Чтобы сотрудники почувствовал атмосферу праздника, депутаты привезли сладкие наборы и фрукты к новогоднему столу медиков.Вместе с праздничным угощением им также передали развивающие игры для детей медработников, которые были приобретены по инициативе и на средства депутата Госдумы Виктора Пинского.«Мы понимаем, что у нас медицинский персонал на 85 % - это женщины. Вам как никогда трудно работать с огромной нагрузкой здесь и в то же время думать о семье, о детях, которые тоже требуют внимания\\", - отметил депутат краевого парламента, ректор Тихоокеанского медицинского университета Валентин Шуматов.Приморские парламентарии рассказали о планах на следующий год. Несмотря на то, что пандемия нанесла серьезный удар по бюджету, масштабный ремонт и оснащение больниц и поликлиник в следующем году продолжатся. Будет закупаться новое оборудование. Сохранятся выплаты и социальные гарантии медикам.«Сегодня на всех уровня власть обращает внимание на вопросы развития медицины. На следующий год заложены средства на текущий, капитальный ремонт медучреждений и даже на капитальное строительство\\", - рассказал Шуматов.Уже этом году условия работы персонала детского инфекционного отделения ВКБ№2 изменились к лучшему. На средства краевого бюджета в одном из зданий отделения проведен качественный ремонт, который буквально преобразил все помещения. Определенная цветовая грамма подобрана для палат – в них стало уютно и светло. Закуплена новая мебель.Не только о приближающемся празднике, но и развитии лечебных учреждений, оказывающих помощь инфекционным больным, говорили также в КК№2. На базе этого медучреждения в числе первых в крае был развернут ковидный госпиталь, и за это время у врачей уже наработан определенный опыт. А краевые депутаты старались оперативно реагировать на все вопросы медиков и оказывать максимально возможную помощь.«Наши медики сегодня находятся на передовой линии борьбы с коронавирусной инфекцией, и мы склоняем голову и благодарим их за самоотверженный труд,\\" - подчеркнул спикер Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.