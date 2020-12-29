Прямоугольные вазоны, установленные на улице Набережной напротив кинотеатра «Океан», были повреждены и разрисованы неизвестными гражданами. Как считают представители администрации Владивостока, вазоны пострадали от рук вандалов.«Если в случае с вазонами с туями были трещины по швам и мэрия будет вести претензионную работу с поставщиком в целях замены товара, то здесь — придется восстанавливать за счет городского бюджета. Вазоны в ближайшие дни будут убраны и вывезены на площадку временного хранения», — сообщили сотрудники пресс-службы мэрии.Несколько декоративных объектов были «украшены» каракулями квази-граферов и, возможно, их еще можно оттереть от краски. Но у двух клумб имеются механические повреждения: сколы и трещины. У одного из вазонов часть оболочки просто отслоилась, открыв взглядам прохожих, его стеклопластиковую сущность.Тем временем в социальных сетях, посвященным жизни во Владивостоке, пользователи уже увлеченно обсуждают то, что «гранитные» клумбы оказались вовсе не гранитными.Напомним, вазоны на улице Набережной были установлены в августе этого года по заказу администрации Владивостока. Поставщиком продукции стало ООО «Союз», которое поставляло и вазоны с туями. Всего для нужд города по этому контракту было приобретено 243 вазона и кашпо на сумму 7,237 миллиона рублей.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14