«О, как в детстве, на колбасе трамвая» – делятся жители Владивостока после просмотра видео, опубликованного в социальных сетях. Автомобилист запечатлел весьма необычный и прямо скажем, довольно опасный способ передвижения. Пассажир, вместо салона троллейбуса решил проехать, прицепившись к задней части кузова.История с троллейбусом развернулась на улице Русская во Владивостоке. Невзирая на холод и опасность, экстремал прокатился по вечернему городу с ветерком, после чего «вышел» на своей остановке. Любителей подобного способа передвижения обычно называют зацеперами, но чаще они все же ездят на крыше электричек. Стоит отметить, что такое увлечение отнюдь небезопасное и часто заканчивается травмами или смертью. К счастью, в этот раз все обошлось. Поэтому пользователи сети смогли предаться воспоминаниям из детства.«Мы в детстве так все ездили», «Когда закончилось место в салоне», «Это же зацепер», «В 90-х человек по пять так передвигались», – отмечают приморцы.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14