Глава Примгидромета Борис Кубай сообщил о том, какой погоды ожидать жителям Приморья во время новогодних и рождественских праздников. По прогнозам синоптиков, снегопадов и метелей в этот период времени не ожидается.— Небо будет, в основном, ясным, а воздух довольно морозным. В сочетании со свежим ветром эффективная температура практически повсеместно будет довольно низкая. Жителям и гостям нашего края необходимо хорошенько утеплиться, — сообщил руководитель ведомства.По данным Примгидромета, сделанный ранее прогноз о значительном похолодании в крае подтверждается. Расчеты показывают, что в последние дни декабря и в новогодние каникулы погода будет носить преимущественно антициклониальный характер и температурный фон будет пониженный.— В период 29 декабря — 2 января установится аномально-холодная погода, когда среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже климатической нормы этого периода на 4-8 градусов, — уточнил Борис Кубай.Минимальная температура в северных районах будет колебаться от −35 до −41 градуса, в центральных от −28 до −35, в южных и восточных от −17 до −25.Во Владивостоке минимальная температура воздуха в ночные часы упадет до −23 градусов.В период с 3 по 5 января морозы немного ослабеют, но после 6 января возможен возврат аномально-холодной погоды.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14