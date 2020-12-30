Зампрокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против местного жителя, которого обвиняют в убийстве, сопряженном с разбоем.Преступление было совершено 9 мая 2020 года в селе Андреевка Хасанского района. 29-летнего мужчину, который подрабатывал на одной из баз отдыха разнорабочим, хозяин базы попросил передать 56-летнему сторожу зарплату — 30 тысяч рублей. Когда деньги были переданы, сторож вернул разнорабочему долг в 5 тысяч рублей. Однако будущий убийца решил завладеть всей суммой.Пока сторож пересчитывал деньги, злоумышленник вытащил шнурок из капюшона своей кофты, подошел к жертве сзади и задушил человека. Затем преступник скрылся с места убийства.Тело сторожа было обнаружено через 4 дня.Обвиняемому инкриминируют две статьи: \\"Убийство, сопряженное с разбоем\\" и \\"Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия\\".Пресс-служба Прокуратуры Приморского края сообщила, что после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения дело направят в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14