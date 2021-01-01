Сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Канал на Русском острове поступило на пульт пожарной охраны буквально за час до Нового года, в 22.39 31 декабря. В одноэтажном жилом доме загорелась мебель.Спустя 10 минут в район происшествия прибыли пожарные расчеты. Уже через 30 минут пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 20 квадратных метров.В результате происшествия никто не пострадал.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14