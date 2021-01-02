Сегодня, 2 января, погоду в Приморье определяет гребень антициклона, сообщает \\"Примпогода\\". преимущественно в крае без осадков. Ветер северный умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха -11...-22°C, а это немного теплее, чем 1 января.Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный до сильного, утром сильный. Температура воздуха -15...-17°C.В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -13...-15°C.В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -11...-13°C.