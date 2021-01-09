13-летняя Дарья Генерозова из Владивостока пропала 8 января. Девушка просто вышла из СРЦН «Парус Надежды» и пропала. Никто не знал, где находится Дарья и все ли с ней в порядке. Информация об исчезновении несовершеннолетней поступила к волонтерам Примпоиска.Активисты разместили информацию о Дарье в сети, опубликовав ее снимок. В приметах Дарьи было указано, что ее рост 160 сантиметров, она худощавого телосложения, цвет волос каштановый. В день пропажи она была одета в светлый пуховик, темные штаны и черные полуботинки.Накануне волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшей Дарьи завершены. К счастью, повод для этого радостный. Девушку нашли живой и невредимой. Активисты благодарят всех неравнодушных горожан за помощь в распространении информации о пропаже Даши.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14