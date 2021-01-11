Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, которая проводится в связи с пожаром в Большом Камне, где погибла 11-летняя девочка.Как ранее сообщала «КП-Владивосток», пожар случился 9 января в многоквартирном доме улице Гагарина. Пламя разбушевалось в квартире четвертого этажа, где находились две 11-летние девочки. По предварительной информации, к возгоранию привело баловство детей с зажженной свечой.Огнеборцам удалось через балкон по пожарной лестнице вынести из горящей квартиры обеих девочек, но одна из них из-за сильного задымления квартиры надышалась угарным газом, отчего впоследствии скончалась в больнице.Напомним, доследственная проверка по факту гибели девочки проводится Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14