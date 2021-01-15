Сборная России по боксу будет готовиться к Олимпиаде в Японии во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморья.Местом подготовки станет учебно-спортивный центр «Олимпиец». Его готовность принять участников будущей Олимпиады проверила компетентная комиссия.Акклиматизационный тренировочный сбор во Владивостоке пройдут более 30 спортсменов. Им предстоит адаптироваться к новому часовому поясу и подогнать свой вес непосредственно к боксерскому олимпийскому турниру.— Спорткомплекс «Олимпиец» отлично подходит под цели и задачи, которые ставит федерация бокса и тренерский штаб сборной России. Уверен, во Владивостоке боксеры сборной страны проведут эффективную подготовку к Олимпиаде, — сообщил председатель судейской комиссии федерации бокса России Валерий Рачков.Кроме боксеров в этом году в «Олимпийце» тренировочные сборы проведет сборная страны по плаванию.Спорткомплекс «Олимпиец» не раз становился базой для подготовки сборных России и СССР к крупным международным соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В нем готовились национальные команды по дзюдо, бадминтону, вольной борьбе и боксу.СПРАВКА:Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли — они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14