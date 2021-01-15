Прокуратура Дальнегорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двух местных жителей, обвиняемых в незаконной рубке леса организованной группой в особо крупном размере.Как считают следователи, с января по апрель 2020 года двое мужчин, которые входили в состав организованной группы, без разрешительных документов вырубили на территории Мономаховского участкового лесничества деревья породы монгольский дуб и ясень общим объемом свыше 80 кубических метров.В результате лесному фонду Российской Федерации «черные лесорубы» нанесли экологический ущерб на сумму почти 10 миллионов рублей.Уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ направлено в Дальнегорский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.Также пресс-служба Прокуратуры Приморского края сообщает, что прокурором заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного государству. На транспортные средства и счета обвиняемых наложен арест.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14