Прокуратура Партизанска установила, что в 2020 году Дума городского округа провела лишь 4 заседания из 11 запланированных. Это привело к тому, что депутаты не рассмотрели требования прокуратуры привести Устав округа в соответствие с требованиями законодательства. Более того, могло быть сорвано принятие городского бюджета на 2021 год. По данному факту ранее прокурор вносил в адрес Думы представление, которое также рассмотрено не было.Городской прокурор предъявил в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия Думы Партизанского городского округа, которая не проводила своих заседания в течение трех месяцев подряд.Партизанский городской суд требования прокурора удовлетворил, то есть признал бездействие незаконным.Как отмечает пресс-служба надзорного ведомства, решение суда является основанием для досрочного роспуска представительного органа с соблюдением предусмотренных административных процедур.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14