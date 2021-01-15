Новые данные по статистике COVID-19 в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.На 235 человек увеличился за минувшие сутки список жителей края, инфицированных новым вирусом. Общее количество выявленных зараженных в регионе с начала пандемии достигло отметки — 32774 человека.За прошедший день медики признали выздоровевшими от коварного заболевания 264 жителя Приморья. Всего на сегодня официально признаны излечившимися от коронавируса 24273 приморца. Это составляет 74% от общего числа выявленных инфицированных.За минувшие сутки от коронавируса в Приморье умерли еще 5 человек. Список всех погибших от этой инфекции в регионе включает на сегодня 439 имен.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14