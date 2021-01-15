Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) реализуют первый этап программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК). Он нацелен на восстановление надежной работы энергообъектов южных районов региона, наиболее пострадавших осенью 2020 года от тайфунов Майсак, Хайшен и ледяного дождя, который привел к серьезным повреждениям энергообъектов.На сегодняшний день идут закупочные процедуры на услуги по выполнению работ на объектах 0,4-10 кВ в п. Углегорск, Рыбачий, Славянка, Витязь, Соловей ключ, Ключевое, Кневичи, Олений. Уже в феврале энергетики приступят к обновлению сетей в этих населенных пунктах. Готовится объявление закупок на реконструкцию сетей в других населенных пунктах Надеждинского, Партизанского, Хасанского, Шкотовского районов, а также в г. Большой Камень и Фокино.Программой МиРЭК предусмотрено также оснащение приморского филиала ДРСК дополнительной спецтехникой, оборудованием и материалами, которые позволят увеличить объем ремонтных работ, выполняемых силами специалистов филиала. В январе филиал получил дополнительные генераторные установки, которые смогут обеспечить резервное электроснабжение потребителей в период восстановительных работ.