Необычное ДТП, которое произошло в Уссуриске, вызвало массу комментариев в сети. Дело в том, что авария случилась буквально на ровном месте, к тому же произошла пряма на глазах экипажа ГИБДД. Видео с инспектором, спешащим на помощь, уже посмотрели больше 45 000 человек.Авария случилась в районе улицы Краснознаменная в Уссурийске. Судя по кадрам, Honda Insighh сначала задел Toyota Ist, а после выехал на оживленный перекресток. Полет неуправляемого авто прервал столб. К счастью, обошлось без серьезных травм у участников аварии.«Наверное, самый быстрый вызов ДПС на место ДТП», « Я при виде ДПС тоже нервничаю», «Сотрудник красавчик», «К «Винлабу» мчал, припарковался, пятница же», «Вот как так ложануться перед носом полиции прям», «В нужное время в нужном месте», – делятся местные жители.В причинах происшествия теперь разбираются специалисты.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14