На всей территории Приморского края ведется подготовка купелей к празднику Крещения, который отмечается 19 января. В регионе будет организовано 17 оборудованных крещенских купелей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.Места проведения обряда крещения в Приморском крае, оборудованные для купания на 18 и 19 января:1. Владивосток, остров Русский поселок Подножье, мужской монастырь; 2. Владивосток, Клуб зимнего плавания «Косатка ДВ», улица Набережная, 7А, строение 6; 3. Владивосток, яхт-клуб «Тихий Океан», ул. Батарейная 3; 4. Спасск-Дальний, озеро Петросянцево, западная окраина; 5. Шкотовский муниципальный район, Церковь поселка Шкотово, пластиковый бассейн; 6. Большой Камень, прорубь бухта Андреева; 7. Церковь ЗАТО Фокино, пластиковый бассейн; 8. Дальнереченск, река Большая Уссурка, район прибрежной полосы улица Береговая; 9. Яковлевский муниципальный район, река Арсеньевка (Покровский мост) автодорога «Яковлевка-Покровка»; 10. Черниговский муниципальный район, район водохранилища «Кононеновское»; 11. Артем, поселок Заводской 2000, улица Черноморская, дом 20; 12. Партизанский муниципальный район, село Екатериновка, река Партизанская; 13. Ханкайский муниципальный район, село Астраханка, улица Набережная, 12; 14. Ольгинский муниципальный район, река Ольга, улица Заводская; 15. Кавалеровский муниципальный район, поселок городского типа Кавалерово, река Кавалеровка, район Корейского моста; 16. Лесозаводский городской округ, река Уссури, правый берег напротив базы ГИМС; 17. Пожарский муниципальный район, поселок городского типа Лучегорск, частная территория.При заявке о новых местах от администрации и организаций для проведения крещенских купаний количество купелей может увеличиться.Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям края соблюдать правила безопасности в местах проведения обрядов в оборудованных и предназначенных для этого местах.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14