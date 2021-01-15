Своим собственным сайтом vlparki.ru обзавелось муниципальное автономное учреждение «Дирекция общественных пространств города Владивостока». Эта организация была создана в феврале прошлого года и именно в ее задачи входит разработка различных проектов благоустройства скверов, парков, набережных и других общественных территорий в городе, а также реализация этих проектов. Кроме того «Дирекция» должна заниматься культурным и событийным наполнением городских пространств.Собственно, эти задачи и нашли отражение на новеньком сайте организации, сделанном в современном минималистичном стиле. Создатели портала отразили на главной странице ссылки на такие разделы, как «проекты», «афиша», «отчеты», «новости», «обсуждение», «команда» и «полезное».Соответственно, пользователь, кликнув на одну из плашек, попадет в определенный раздел и получит интересующую его информацию. Так, например, в разделе «проекты» прямо на карте города можно увидеть объекты, находящиеся в управлении «Дирекции», проекты, над которыми она работает или уже завершила.Предусмотрена на сайте и обратная связь. Каждый пользователь может поделиться со специалистами «Дирекции» своими идеями благоустройства города, проведения какого-либо мероприятия или предложить сотрудничество.Работа над наполнением и дизайном сайта еще продолжается, о чем сообщают сами его создатели, принося извинения за возможные технические накладки.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14