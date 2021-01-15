В социальных сетях жители Владивостока обсуждают видео, на котором запечатлен робот, продающий мороженное в одном из торговых центров столицы Приморья.Создатели наделили механического торговца ярко желтыми волосами, пронзительной синевы глазами, способными моргать и стрелять по сторонам, и двумя мощными руками. Кроме того, агрегат произносит женским голосом фразы, которые, видимо, должны побудить покупателя приобрести мороженное. Например, \\"не кисни — с роботом зависни!\\"Среди комментариев к видео положительных пока не наблюдается, если не считать пользователя вопрошающего: «Где такого робота купить?».Кто-то пишет: «Страшная такая. Мороженку должна продавать Аленушка», - имея в виду, что памятник, установленный и почти сразу снесенный недавно в Нововоронеже, был гораздо симпатичнее владивостокской продавщицы.Кто-то отмечает, что у продавщицы мороженного отсутствует рот. На что ему резонно отвечают, что она работает не ртом.А кто-то уверенно заявляет: «Маск завис сейчас».Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14