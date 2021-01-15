Сегодня, 15 января, во Владивостоке были проведены обыски в краевом управлении Министерства внутренних дел по Приморскому краю.Как сообщил VL. ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сотрудники силовых структур проводят оперативные мероприятия в отношении высокопоставленных лиц регионального МВД, подозреваемых в превышении должностных полномочий.По данным источника, были опрошены не менее троих полицейских, в том числе занимающих должности в руководстве краевой полиции. По неофициальной информации, двое из них находятся под подпиской о невыезде. Также сообщается, что в управлении МВД провели выемку документов для выяснения обстоятельств по делу.Кроме того, по сведениям источников VL. ru, у двоих высокопоставленных сотрудников полиции прошли обыски по адресам проживания. По неофициальным данным, оба гражданина после проверки жилья продолжают выполнять свои должностные обязанности.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14