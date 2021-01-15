В селе Вольно-Надеждинское Приморского края прошла встреча представителей электросетевых компаний ДРСК и ДВРСК с жителями Надеждинского района по вопросам качества электроснабжения.На встрече присутствовали глава Надеждинского района, председатель Союза садоводов Владивостока, представители дачных и садовых обществ, активисты и старосты из населенных пунктов.Энергетики рассказали о планируемых мероприятиях по улучшению качества электроснабжения в районе. Уже в феврале в рамках первого этапа программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса края (МиРЭК) Приморские электрические сети приступят к обновлению сетей на объектах 0,4-10 кВ в п. Соловей ключ и Ключевое. Также готовится объявление закупок на реконструкцию сетей в других населенных пунктах Надеждинского района. Результатом реализации программы станет повышение качества и надежности электроснабжения потребителей района, снижение аварийности в сетях.Кроме этого, электросетевые компании озвучили основную проблему в электроснабжении Надеждинского района – стихийное индивидуальное жилищное строительство в том числе на территории садовых товариществ. В районе насчитывается свыше 400 СНТ, которые на сегодняшний день уже фактически перешли в статус коттеджных поселков. В своих домах жители устанавливают электрические котлы и системы электрического подогрева пола. Это привело к росту потребляемой мощности в полтора - два раза.Как отметил глава Надеждинского Района Рустям Абушаев, ежегодно в районе вводится 30 тысяч квадратных метров жилья, а в этом году по плану уже 80 тысяч квадратных метров - это многоквартирные дома и индивидуальное жилищное строительство. Кроме этого, в ряде СНТ в домах, которые оформлены как дачные постройки, жители проживают круглогодично. Все это значительно увеличивает потребление электроэнергии. «Мы сейчас компонуем перспективный план жилой застройки и будем передавать эту информацию в Агентство энергетики Приморского края», - рассказал Рустям Абушаев.В ряде населенных пунктов и СНТ фактическая потребляемая мощность в несколько раз превышает заявленную – заключив договор с сетевой компанией до 15 кВт, потребитель устанавливает энергоемкую систему обогрева, которая требует мощности до 22-25 кВт. Самовольное увеличение мощности без договора с сетевой организацией приводят к разбалансировке системы - низкому напряжению у соседей, частым отключениям оборудования из-за перегрузки.Одним из путей решения этого вопроса может стать консолидация всех сетевых объектов СНТ на базе ДРСК. Сейчас вопросы эксплуатации, аварийного восстановления и подключения новых потребителей СНТ решают самостоятельно, без согласования или уведомления сетевой организации. В случае передачи сетевых активов этими вопросами займется сетевая компания, но для передачи СНТ обязаны оформить все документы, и в этом, по словам представителей дачных и садовых обществ, кроется основная проблема – участники СНТ не хотят заниматься вопросами оформления.По итогам данной встречи, было принято решение о регулярном проведении таких собраний. Со стороны энергетиков и СНТ будут предприняты шаги по анализу потребляемой мощности, разработаны технические решения для улучшения качества электроснабжения потребителей Надеждинского района.