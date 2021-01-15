Экипажи судов вспомогательного флота АО «Восточный Порт» приняли участие в двух сложных спасательных операциях от результатов которых в конечном итоге зависели жизнь и здоровье моряков. Во вторник, 12 января, специалисты поисково-спасательного отряда МЧС России были направлены на балкер TAO BRAVE под флагом Панамы. На борту судна, ожидавшего погрузки на рейде залива Находка, в результате несчастного случая тяжёлые травмы получил матрос – мужчине требовалась срочная госпитализация. Непростую задачу по доставке пострадавшего человека на берег высокопрофессионально выполнил экипаж азимутального буксира «Кузбасс», принадлежащего АО «Восточный Порт».– В этой операции больше всего сложностей у нас возникло из-за конструктивных особенностей балкера в районе подзора – свеса кормы. Пришлось много маневрировать, чтобы подойти к судну без нарушения техники безопасности, не попасть под винт, не повредить буксир и, в то же время, максимально осторожно транспортировать пострадавшего на борт, – поделился капитан «Кузбасса» Олег Попов. – В итоге всё у нас получилось, экипаж показал слаженность в действиях, крепкие нервы и отличную выучку. Парня доставили на причал, где его уже ждала машина скорой помощи.Ещё один буксир «Восточного Порта» – кантовщик «Тайфун» – под занавес 2020 года оказал оперативную помощь российскому экипажу контейнеровоза SASCO АNGARA из-за поломки двигателя утром 31 декабря потерявшего ход в нескольких десятках миль от входа в залив Находка. В сложных метеоусловиях, при высоте волн до 3-х метров, порывах ветра до 15-ти м/с и сильной бортовой качке «восточники» фактически с первого раза смогли подать буксирный трос на неуправляемое судно. «Команда буксира на «отлично» справилась с поставленной задачей, учитывая штормовую погоду, - отметил капитан «Тайфуна» Олег Чередник. – Из-за ветра и волн буксировку проводили на минимальной скорости 2,5 узла, чтобы уменьшить инерцию гружёного судна и вероятность обрыва троса. Весь ход операции занял примерно 10 часов – в 23.55, к наступлению Нового года, мы вместе с контейнеровозом были в порту Находка.На сегодняшний день Портовый флот – одно из основных структурных подразделений АО «Восточный Порт» оперирует высокоманёвренными, мощными, экономичными морскими буксирами и оказывает услуги по обеспечению швартовных операций. В состав Портофлота входят три новейших азимутальных буксира – «Александр Козицын», «Кузбасс» и «Урал», а также два буксира-кантовщика «Тайфун» и «Инженер Мисан». Все суда могут работать в качестве аварийно-спасательных, имеют ледовый класс и неограниченный район плавания. В настоящее время Портовый флот АО «Восточный Порт» по праву считается самым современным и производительным в дальневосточных портах страны – как по суммарной мощности двигателей буксиров (22 тыс. л.с.), так и по уровню используемых технологий.