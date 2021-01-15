Пока Владивосток засыпало вторым на неделе снегопадом, а сильный ветер наметал сугробы и выдувал тепло, жители дома номер 3 по улице Окатовой, похоже, думали только о фонтанах кипятка. Свеж еще в памяти тот порыв теплотрассы в сентябре прошлого года, когда ударной волной повредило машины, выбило окна в доме, а несколько квартир затопила горячая вода. Ту аварию довольно быстро ликвидировали, трубы заменили и даже уложили новый асфальт. Но сегодня, 15 января, он снова провалился, а из образовавшегося проема стал выходить пар.Не только местные жители, но стоявшие возле провала в пробке автолюбители шутили и ерничали сегодня, что коленки дрожат. А вдруг снова рванет?Не рванет, успокоили коммунальщики.- На участке в районе Окатовой произошло частичное повреждение железобетонного лотка. На место отправлены ремонтные бригады и необходимая спецтехника. Работы не отразятся на оказании услуг теплоснабжения потребителям, - успокоили представители Приморских тепловых сетей. Восстановление лотка завершили, как и планировалось, до конца дня.Энергетики обращают внимание потребителей на то, что после завершения работ на теплосетях парение не прекратится, что обусловлено технологическим процессом: происходит непрерывная продувка паропровода для отвода конденсата, который на выходе из лотков превращается в пар.- Данный процесс безопасен для потребителей и теплосетей, - заверил собеседник.Впрочем, это не самое важное, то произошло во Владивостоке в пятницу. На улице продолжает свирепствовать метель, которая закончится только утром в субботу. Чем запомнится нынешний удар стихии, читайте в трансляции «Комсомольской правды».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПервые жертвы снегопада во Владивостоке 15 января 2021: на дорогах начался хаосФуры сносит, транспорт бъется, пробки в городе стремятся к максимальной отметке [фото, видео]Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14