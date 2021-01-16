Синоптики портала \\"Примпогода\\" рассказали о погоде на ближайшие сутки. По данным экспертов, сегодня, 16 января, погоду в регионе определяет \\"тыловая часть циклона\\", в некоторых районах до сих идет небольшой снег. Несмотря на затихшие осадки, северный ветер все еще причиняет жителям Приморья неудобства. Местами, в особенности на побережьях, его скорость синоптики оценивают, как \\"очень сильную\\". Средняя температура воздуха в крае от -6 градусов до -17 градусов.Кстати, как отметила главный редактор портала \\"Примпогода\\" Марина Парфенова в радио-эфире \\"Комсомолки\\", несмотря на то, что столбики термометров сегодня могут показывать температуру воздуха до -17 градусов, из-за сильного ветра градусы могут ощущаться как все -25.Краткий прогноз по городам:- Во Владивостоке 16 января стоит переменная облачность, преимущественно погода будет без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северный сильный. Температура воздуха -14...-16 градусов.В Уссурийске, так же как и в краевом центре, зафиксирована переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, снежный накат . Ветер северный умеренный. Температура воздуха -13...-15 градусов.В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица, снежный накат. Ветер северный сильный. Температура воздуха -11...-13 градусов.Напомним, утром 15 января на Юг Приморского края нагрянул мощный снежный циклон. На протяжении практически суток метель, осадки и штормовой ветер создавали создавали для жителей опасность. Городские службы и спасатели были переведены в режим повышенной готовности. Как Владивосток переживал разгул стихии, можно почитать в нашем материале.