Оперативный штаб правительства Приморья опубликовал ежедневные данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. Новые цифры все еще неутешительные: за сутки положительные тесты получили 240 человек.Итого: с начала эпидемии и по 16 января этого года в крае зафиксирован 33 014 случай смертельной инфекции. Список всех погибших включает 439 имен - за вчерашние сутки в этот список попали еще пятеро.Избавиться от заболевания COVID-19 удалось 24 530 людям. За последние 24 часа с карантина выписали 257 человек.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14